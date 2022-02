Gutová-Behramiová zlatá v super-G, Slovenka Hromcová na 38. mieste

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová počas super-G žien v stredisku v Jen-čchingu počas ZOH 2022 v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Foto: TASR/AP

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa teší po zisku zlatej medaily na pódiu po super-G žien v stredisku v Jen-čchingu počas ZOH 2022 v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Druhá skončila Rakúšanka Mirjam Puchnerová (vľavo) a tretia Švajčiarka Michelle Gisinová (vpravo). Foto: TASR/AP

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie

super-G - ženy:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:13,51 min,

2. Mirjam Puchnerová (Rak.) +0,22 s,

3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,30,

4. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,33,

5. Ester Ledecká (ČR) +0,43,

6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,58,

7. Federica Brignoneová (Tal.) +0,66,

8. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,68,

9. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,79,

10. Elena Curtoniová (Tal.) +0,83, ... 38. Petra HROMCOVÁ +6,60, 39. Rebeka JANČOVÁ (obe SR) +6,67

Peking 11. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v piatkovom super-G. O 22 stotín sekundy predstihla Rakúšanku Mirjam Puchnerovú, bronz si vybojovala ďalšia Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá zaostala 0,30 s. Slovenské reprezentantky Petra Hromcová (+6,60) a Rebeka Jančová (+6,67) obsadili 38. a 39. priečku. Nová olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová neštartovala.Gutová-Behramiová patrila ako úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne k topfavoritkám súťaže. Na trať "Skala" sa vydala s číslom 7, v hornej a predovšetkým prostrednej časti išla výborne. Držala si vhodnú líniu a na poslednom medzičase si vybudovala náskok až sedem desatín sekundy. V najspodnejšom úseku prišla o jeho časť, zostala však v zelených číslach a neprekonala ju už žiadna zo súperiek. Vo veku 30 rokov sa dočkala najcennejšej olympijskej medaily, ktorá jej v zbierke chýbala. Na konte mala bronz zo zjazdu v Soči 2014 aj obrovského slalomu na ZOH 2022. V kariére sa pýši aj dvoma titulmi svetovej šampiónky z minulého roka (bilancia na MS 2-3-3), veľkým glóbusom za prvenstvo v celkovom poradí Svetového pohára 2015/2016, tromi malými sezónnymi trofejami za super-G (2014, 2016, 2021) a 34 víťazstvami v pretekoch prestížneho seriálu.citovala Švajčiarku agentúra DPA.Obhajkyňa senzačného zlata z Pjongčangu 2018 Ester Ledecká, ktorá už v Pekingu obhájila titul v paralelnom obrovskom slalome na snouborde, sa na trať vydala s číslom 2. S trojdňovým odstupom medzi súťažami v dvoch rôznych športoch to Češke na ďalšiu medailu nevydalo len tesne, keď na Gisinovú stratila trinásť stotín a obsadila piatu pozíciu.povedala Ledecká pre portál idnes.cz.Rakúšanke Tamare Tipplerovej na štvrtej priečke chýbali na pódiové umiestnenie tri stotiny. Američanka Mikaela Shiffrinová opäť zažila pekinské sklamanie. Po vypadnutiach v prvom kole obrovského slalomu i slalomu začala v rýchlostnej disciplíne nádejne, no v prostrednej a spodnej pasáži nabrala manko, ktoré sa v cieli vyšplhalo na 0,79 s a stačilo na deviatu priečku:Hromcová po komplikáciách s pozitívnymi testami na koronavírus pred odchodom do Pekingu aj po prílete do čínskej metropoly stihla až účasť v superobrovskom slalome. O sedem stotiniek zdolala ďalšiu olympijskú debutantku Jančovú, ktorá si po nedokončení obrovského slalomu a slalomu pripísala prvý výsledok pod piatimi kruhmi.