Guvernér Floridy vyzval Bidena, aby umožnil Djokovičovi štart v Miami

New York 8. marca (TASR) - Guvernér Floridy Ron DeSantis vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby umožnil srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi štartovať na turnaji v Miami. Informovala agentúra DPA.



Djokovič nemôže vstúpiť do Spojených štátov amerických, pretože nie je očkovaný proti Covidu-19. Srb požiadal americké úrady o špeciálne povolenie na vstup, no tie ho zamietli. Líder rebríčka ATP sa z tohto dôvodu formálne odhlásil z turnaja v Indian Wells, ktorého hlavná súťaž sa začala v stredu úvodnými zápasmi 1. kola.



"Toto odmietnutie je nespravodlivé, nevedecké a neprijateľné. Vyzývam vás, aby ste ho prehodnotil. Je načase odložiť koronavírusovú politiku a dať Američanom to, čo chcú - nechať Djokoviča hrať," napísal DeSantis americkému prezidentovi.