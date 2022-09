Gvardiol odmietol ponuky City i Chelsea,podpísal novú zmluvu s Lipskom

Lipsko 1. septembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Joško Gvardiol odmietol lukratívne ponuky popredných anglických klubov Manchester City a FC Chelsea. V posledný deň prestupového obdobia podpísal s RB Lipsko nový kontrakt do roku 2027.



Manchester City údajne núkal za 20-ročného obrancu 80 miliónov libier, Chelsea dokonca o 10 miliónov viac. Gvardiol prišiel do Lipska vlani z Dinama Záhreb a nastúpil na 51 stretnutí vo všetkých súťažiach.



"Užívam si to tu a chcem zostať. Máme pred sebou veľa práce a chceme toho veľa dosiahnuť. Sme v Lige majstrov a v predchádzajúcej sezóne sme získali Nemecký pohár. Som vďačný, že klub so mnou ráta dlhodobo," povedal Gvardiol pre agentúru DPA.