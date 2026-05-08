Gvardiol sa vrátil do tréningového procesu Manchestru City
Manchester 8. júla (TASR) - Chorvátsky futbalista Joško Gvardiol sa po štvormesačnej absencii zavinenej zlomeninou nohy vrátil do tréningového procesu anglického Manchestru City. Tréner Pep Guardiola okrem toho informoval, že blízko k návratu je aj španielsky stredopoliar Rodri.
Gvardiol absentoval v kádri „Citizens“ od začiatku januára, keď pre fraktúru na pravej nohe nedohral ligové stretnutie s Chelsea. „Sme šťastní, že je späť. Dúfame, že nám pomôže v poslednej fáze sezóny a tiež Chorvátsku na majstrovstvách sveta. Veríme, že v ďalšom ročníku ho budeme mať v tom najlepšom svetle,“ citovala agentúra AP Guardiolu na predzápasovej tlačovej konferencii pred duelom s Brentfordom.
Španielsky kouč okrem toho informoval, že do zostavy by sa po zranení zadného stehenného svalu mohol vrátiť Rodri. Manchester City bojuje o triumf v Premier League, na lídra Arsenal má päťbodovú stratu a stretnutie k dobru.
