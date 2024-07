Gymerská skončila na štvorstovke na ME18 ôsma výkonom 55,35 s

Banská Bystrica 20. júla (TASR) - Slovenská atlétka Lenka Gymerská obsadila 8. miesto v behu na 400 metrov na majstrovstvách Európy do 18 rokov. V sobotňajšom finále na Štiavničkách zabehla čas 55,35 s. Víťazkou sa stala Poľka Anastazja Kušová v novom rekorde šampionátu 51,89.



Gymerská nedokázala nadviazať na svoj výkon v semifinále, v ktorom si zlepšila osobný rekord na 54,36. "Som veľmi sklamaná zo svojho času. Zároveň sa teším, že som bola vo finále, je to veľká vec, keď sa to na majstrovstvách Európy dostanete sa do top osmičky. Mrzí ma však, že som nezabehla osobák, že to nebolo pod 55 sekúnd. Ešte ma čakajú majstrovstvá sveta, tak snáď si to tam napravím. Absolvovala som tri behy po sebe každý deň, je to náročné zvládnuť. Ak by tam bola väčšia pauza, tak by to bolo lepšie. Na dnešný výkon vplývalo aj to, že včera som si spravila v semifinále osobák, to bolo asi na vrchole mojej formy, dnes to tak aj vyzeralo."



Mladá slovenská bežkyňa priznala, že pred štartom cítila únavu. "Rozbehla som to pomalšie, lebo som sa bála, že to dopadne tak, ako to aj dopadlo. Po nejakých 150 metroch som začala cítiť, že to nejde dobre a nevedela som to potom dotiahnuť. Bola som už pred pretekmi v obrovskom strese, ale snažila som sa to zahodiť za seba. Vravela som si, že budem v pohode, že ma diváci nejako nabudia, to sa im aj podarilo, ale nevydržalo to celých 400 metrov. Verím, že toto je iba chvíľkové sklamanie, neskôr budem asi nesmierne rada, že som bola aspoň vo finále, ale teraz to beriem dosť negatívne," priznala smutne Gymerská.