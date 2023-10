Gymnasta Liou získal druhý titul na kruhoch, McClenaghan na koni

Muži



kôň: 1. Rhys McClenaghan (Ír.) 15,100 b., 2. Khoi Young (USA) 14,966, 3. Ahmad Abu al-Súd (Jor.) 14,633, 4. Harutjun Merdinjan (Arm.) 14,600, 5. Max Whitlock (V. Brit.) 14,300, 6. Kenta Čiba (Jap.) 14,200



kruhy: 1. Liou Jang (Čína) 15,233 b., 2. Eleftherios Petrunias (Gréc.) 15,066, 3. Jou Chao (Čína) 14,833, 4. Vahagn Davtjan (Arm.) 14,700, 5. Nikita Simonov (Azer.) 14,666, 6. Vinzenz Höck (Rak.) 14,566



prostné: 1. Arťom Dolgopjat (Izr.) 14,866 b., 2. Kazuki Minami (Jap.) 14,666, 3. Milad Karimi (Kaz.) 14,600, 4. Carlos Edriel Yulo (Fil.) 14,500, 5. Felix Dolci (Kan.) 14,400, 6. Harry Hepworth (V. Brit.) 14,333



Ženy



bradlá: 1. Čchiou Čchi-jüan (Čína) 15,100, 2. Kaylia Nemourová (Alž.) 15,033, 3. Shilese Jonesová (USA) 14,766, 4. Chuang Čuo-fan (Čína) 14,766, 5. Simone Bilesová (USA) 14,200, 6. Sanna Veermanová (Hol.) 14,200



preskok: 1. Rebeca Andradeová (Braz.) 14,750 b., 2. Simone Bilesová (USA) 14,549, 3. Jo So-džong (Kór. rep.) 14,416, 4. Alexa Morenová (Mex.) 14,166, 5. Elsabeth Blacková (Kan.) 13,933, 6. Šóko Mijatová (Jap.) 13,899



Antverpy 7. októbra (TASR) - Brazílska gymnastka Rebeca Andradeová získala na MS v Antverpách zlato v preskoku. Úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne zaznamenala v sobotňajšom finále súhrnnú známku 14,750 bodu a zdolala vysokú favorizovanú Američanku Simone Bilesovú. Druhý titul svetového šampióna získali na kruhoch Číňan Liou Jang a na koni Ír Rhys McClenaghan.Bilesová v kvalifikácii ako prvá žena na medzinárodnom podujatí predviedla skok jurčenko s dvoma saltami vzad prehnute a prvok tak bude odteraz niesť jej meno. Vo finále sa pokúsila svoj čin zopakovať, no skok neustála a musela sa zmieriť so striebrom. Andradeová zvládla oba svoje skoky čisto a do zbierky pridala druhé zlato z MS, prvé získala pred dvoma rokmi v Kitakjúšú.Bilesová rozšírila svoju zbierku medailí z MS na 28. Mohla pridať aj ďalšiu, no na bradlách sa to od nej veľmi neočakávalo a skončila na 5. mieste. O zlato súperili dve 16-ročné tínedžerky a uspela víťazka kvalifikácie Čchiou Čchi-jüan z Číny so známkou 15,100. Alžírčanka Kaylia Nemourová vo viacboji jednotlivkýň zacvičila za 15,200, no na túto vysokú hodnotu sa už nedokázala dostať druhýkrát a za Číňankou vo finále zaostala o 67 tisícin bodu. Pre svoju krajinu však zariadila historicky prvú medailu z akejkoľvek disciplíny na MS.Na kruhoch žiaden nástup mladej generácie neprišiel, pódium obsadili všetci traja medailisti z OH v Tokiu. Zvíťazil úradujúci olympijský šampión Liou Jang z Číny výkonom 15,233 b. Na MS si pripísal druhý titul a štvrtú medailu na kruhoch. Grék Eleftherios Petrunias tentokrát predviedol lepšiu zostavu (15,066) ako Číňan Jou Chao (14,833) a získal striebro.Aj v prostných sa tešil z triumfu úradujúci olympijský šampión. Izraelčan Arťom Dolgopjat zacvičil za 14,866 a vybojoval prvé zlato z MS, keď má už na konte dve striebra.Na koni obhájil titul Ír Rhys McClenaghan. Špecialista na toto náradie predviedol cvičenie v hodnote 15,100 b a do zbierky pridal tretí cenný kov zo svetových šampionátov, keď má aj bronz z roku 2019.