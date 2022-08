Mokošová dostala na ME v kvalifikácii na bradlách známku 13,2

Mníchov 11. augusta (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová dostala na ME v Mníchove v kvalifikácii na bradlách od rozhodcov známku 13,233 b. Svojím výkonom tak veľmi nezaostala za finálovým vystúpením pred dvoma rokmi v Mersine, kde vybojovala bronz za 13,300. V prvom slede ju predstihli tri pretekárky. Zoznam postupujúcich do osemčlenného finále bude známy po odcvičení všetkých sledov večer približne o 20.00.



Dvojnásobná olympionička sa aj pre pretrvávajúce zranenie lýtka rozhodla v Mníchove predstaviť iba na náradiach a neabsolvovala kompletný viacboj. Po bradlách nastúpila aj na kladinu a dostala známku 11,533. Už po prvom slede bolo isté, že jej to na postup do finále nebude stačiť.



Slovenky sa v Mníchove predstavili v kvalifikácii v pätici. V prvom slede nastúpili spoločne so silnými družstvami Holandska a Nemecka a taktiež s Chorvátkami, Lotyškami, Rakúšankami a Turkyňami. Kompletný viacboj absolvovali dve Slovenky, Sára Surmanová dostala známku 43,365 a Radoslava Kalamárová 41,798. Elena Ušáková ukázala svoje kvality na kladine a výkonom 11,500 iba tesne zaostala za Mokošovou. Adela Balcová sa predstavila na bradlách a so známkou 11,100 bola druhou najlepšou Slovenkou. Tím získal celkovo 137,896 b.