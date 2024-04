Stračina skončil vo viacboji juniorov na 43. mieste, Samson 48.

Rimini 25. apríla (TASR) - Slovenskí juniorskí gymnasti obsadili vo viacboji na majstrovstvách Európy mužov v talianskom Rimini priečky v piatej desiatke. Sebastian Stračina skončil na 43. mieste so súhrnnou známkou 72,532 b, Sebastiánovi Samsonovi patrila 48. pozícia so skóre 70,598. Obaja sa do finále medzi 24 najlepších nedostali.



Na jednotlivých náradiach predviedol Stračina najlepší výkon na koni, keď obsadil 37. miesto výkonom 12,566. Samson si najlepšie umiestnenie pripísal na kruhoch, keď obsadil 67. priečku za 11,633. Na prienik medzi finálovú osmičku to v žiadnej z disciplín nestačilo.