Majstrovstvá Európy mužov v talianskom Rimini - výsledky:



viacboj - konečné poradie: 1. Marios Georgiu (Cyp.) 84,265 b., 2. Oleg Verňajev (Ukr.) 84,031, 3. Yumin Abbadini (Tal.) 83,765, 4. Jake Jarman (V. Brit.) 83,431, 5. Krisztofer Mészáros (Maď.) 83,398, 6. Iľja Kovtun (Ukr.) 83,331,... 55. Oliver KASALA 75,731, 60. Volodymyr OTREŠKO (obaja SR) 74,965







Kvalifikácia



bradlá: 1. Kovtun 15,266,... 46. KASALA 13,433, 61. OTREŠKO 13,033



hrazda: 1. Kovtun 14,600,... 60. KASALA 12,866, 101. OTREŠKO 11.733



kôň: 1. Verňajev 15,166,... 48. OTREŠKO 13,033, 59. KASALA 12,800



kruhy: 1. Eleftherios Petrunias (Gréc.) 14,966,... 105. OTREŠKO 11,866, 115. KASALA 10,866



preskok: 1. Nazar Čepurnyj (Ukr.) 14,900



prostné: 1. Artem Dolgopiat (Izr.) 15.200,... 83. KASALA 12,766, 105. OTREŠKO 12,100



Rimini 24. apríla (TASR) - Cyperský gymnasta Marios Georgiu získal zlato vo viacboji na majstrovstvách Európy mužov v talianskom Rimini výkonom 84,265 b. Na pódiu ho doplnili strieborný Ukrajinec Oleg Verňajev (84,031) a bronzový domáci pretekár Yumin Abbadini (83,765). Obaja Slováci sa umiestnili v šiestej desiatke, Oliver Kasala na 55. mieste za 75,731 a Volodymyr Otreško na 60. výkonom 74,965.Georgiu získal svoj druhý titul a tretí cenný kov z európskeho šampionátu. Pred dvoma rokmi triumfoval na hrazde a v roku 2019 získal bronz vo viacboji.Do viacboja v Rimini nastúpili všetci prihlásení gymnasti a zároveň slúžil aj ako kvalifikácia na jednotlivé náradia. Slováci sa do finále medzi najlepších osem na žiadnom náradí nedostali. Kasala predviedol najlepší výkon na bradlách, keď obsadil konečné 46. miesto so známkou 13,433. Otreško si taktiež pripísal jedno umiestnenie v prvej päťdesiatke, na koni mu patrila 48. priečka výkonom 13,033.Vo štvrtok budú v akcii na podujatí slovenskí juniori Sebastian Stračina a Sebastián Samson. Ženy budú v rovnakom stredisku bojovať v osobitnom šampionáte od 2. do 5. mája.