Kvalifikáciu modernej gymnastiky ovládli Rusky

Varna 10. júna (TASR) - Hviezdne ruské dvojčatá Averinové ovládli vo štvrtok prvý kvalifikačný deň na ME v modernej gymnastike. Dina Averinová postúpila do finále s náčiniami ako prvá v obruči so známkou 29,400 b., jej sestra Arina dostala za loptu 29,175.



Hlavná kategória pokračuje v piatok kvalifikáciou s kuželami a stuhou, cez víkend sú na programe medailové súťaže v sólach a spoločných skladbách. V tých sa predstaví aj slovenská zostava. Juniorská pätica už má svoje vystúpenia za sebou, v loptovej "spoločke" skončila v silnej konkurencii na 12. mieste (30,850 b.) a v konečnom poradí predstihla aj cvičenia Rumuniek, či Češiek.



„Príprava na tento šampionát bola veľmi náročná, ale zvládli sme ju. Množstvo krajín má dlhoročný, zaužívaný a funkčný systém prípravy, no my sme iba na začiatku. Za zostavu s piatimi loptami som na dievčatá pyšná a verím, že tento úspech je iba začiatkom. Verím, že nabudúce budeme konkurovať aj ďalším krajinám,“ konštatovala reprezentačná trénerka Adela Dimová.