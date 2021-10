Hitomi Hatakedová utrpela vážne zranenie chrbtice

Kitakjúšú 20. októbra (TASR) – Japonská gymnastka Hitomi Hatakedová utrpela v stredu vážne zranenie chrbtice po tom, čo pri tréningu počas majstrovstiev sveta spadla z bradiel.



O zranení informovala Japonská gymnastická asociácia. Hatakedovú previezli do nemocnice, kde jej diagnostikovali poškodenie miechy a podliatiny krčných stavcov.



Dvadsaťjedenročná gymnastka sa kvalifikovala do štvrtkového finále viacboja na MS v japonskom Kitakjúšú zo 4. miesta, no po zranení sa v ňom nepredstaví.



Účastníčku olympiády v Tokiu Hatakedovú trénuje mama Jukio a jej otec Jošiaki získal bronz v tímovej súťaži na OH 1992 v Barcelone. Jej mladšia sestra Čiaki je taktiež gymnastka. Informovala agentúra AFP.