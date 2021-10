Mokošová obsadila na bradlách 17. priečku, do finále nepostúpila

MS v športovej gymnastike - kvalifikácia, ženy:



Viacboj:

1. Angelina Meľnikovová (Rus.) 57,065 b.



Bradlá:

1. Rebeca Andradeová (Braz.) 15,100

...

17. Barbora MOKOŠOVÁ 13,566

...

59. Sára SURMANOVÁ (obe SR) 11,033



Kladina:

1. Luo Žuej (Čína)

...

38. MOKOŠOVÁ 11,633

...

71. SURMANOVÁ 10,566

...

94. Elena UŠÁKOVÁ (všetky SR) 7,133



Prostné:

1. Mai Murakamiová (Jap.) 14,166

...

68. UŠÁKOVÁ 11,166



Preskok:

1. Andradeová (Braz.) 14,800

Kitakjúšú 19. októbra (TASR) – Slovenská gymnastka Barbora Mokošová obsadila na majstrovstvách sveta v japonskom Kitakjúšú konečné 17. miesto na bradlách so známkou 13,566 bodu. Na kladine jej patrilo 38. miesto (11,633). Do osemčlenného finále sa na oboch náradiach neprebojovala.Slovenská olympionička z Tokia sa rozhodla na svetovom šampionáte tentokrát neabsolvovať kompletný viacboj. Na bradlách potrebovala k postupu známku minimálne 14,133, na kladine 13,400. Na MS štartovali aj ďalšie dve Slovensky. Sára Surmanová obsadila na bradlách 59. a na kladine 71. priečku, Elena Ušáková skončila 68. na prostných a 94. na kladine.zhodnotil vystúpenie tria Sloveniek vedúci výpravy a prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák.MS v Kitakjúšú sa konajú v pôvodnom termíne, ako sa plánovalo dlhšie, pre posun olympiády v Tokiu však výnimočne pre gymnastov nie sú tentokrát vrcholom sezóny. Reprezentácie poňali šampionát rôzne. Silné americké a čínske družstvá prišli v inom zložení ako na olympiádu. Rusky naopak nastúpili s najsilnejším tímom, teda aj s trojnásobnou medailistkou z Tokia Angelinou Meľnikovovou, ktorá vyhrala kvalifikáciu viacboja so známkou 57,065. Ďalšia osobnosť tokijských hier Rebeca Andradeová z Brazílie štartuje iba na náradiach a na preskoku i bradlách zaznamenala v kvalifikácii najlepší výkon.