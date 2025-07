Nemka Vossová ukončila vo veku 25 rokov aktívnu kariéru

Drážďany 30. júla (TASR) - Nemecká gymnastka Sarah Vossová sa pre zdravotné problémy rozhodla ukončiť aktívnu kariéru. Dvadsaťpäťročná účastníčka OH 2020 a 2024 uviedla, že následky infekcie lymskou boreliózou, ktorou sa nakazila po uhryznutí kliešťom, ju dotlačili na hranicu jej možností. Deň pred začiatkom majstrovstiev Nemecka v Drážďanoch o tom informovala Nemecká gymnastická federácia.



„Jedna kapitola môjho života sa končí. Ukončila som svoju kariéru súťažnej gymnastky – s jedným okom, ktoré plače a druhým, ktoré sa usmieva,“ uviedla Vossová. Najväčší úspech kariéry dosiahla na ME 2022 v Mníchove, kde získala bronz v tímovom viacboji. Napriek zraneniu lýtka zabezpečila medailu pre nemecký tím ako posledná pretekárka v preskoku. Päťkrát bola majsterkou Nemecka, z toho dvakrát vo viacboji. Na svojej poslednej medzinárodnej účasti na OH v Paríži skončila na 24. mieste v súťaži, ktorá pozostávala z preskoku, kladiny, prostných a bradla.