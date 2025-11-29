< sekcia Šport
Gymnastika: Ruščinovú zvolili do kontrolnej komisie
Do tejto funkcie ju zvolili v sobotu v Prahe v rámci 31. Kongresu EG za účasti delegátov z 50 členských krajín.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovensko bude mať na štyri roky od 1. januára 2026 významné zastúpenie v štruktúrach kontinentálnej strešnej organizácie European Gymnastics (EG) – Európska gymnastika. Generálna sekretárka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) Silvia Ruščinová bude členkou kontrolnej komisie EG. Do tejto funkcie ju zvolili v sobotu v Prahe v rámci 31. Kongresu EG za účasti delegátov z 50 členských krajín.
Prezidentom príslušnej komisie zostáva Rumun Catalin Manu. Popri Ruščinovej je novou členkou Lotyška Natalija Prokofjevová. Ruščinovej kandidatúru na základe odporúčania výkonného výboru schválilo mimoriadne Valné zhromaždenie SGF, ktoré sa per rollam konalo 20. – 24. októbra. „Som veľmi rada, že ma podporilo 44 z 50 členských krajín. Myslím si, že je to veľmi slušný volebný výsledok, keďže nie som v tejto komunite až tak dlho. Vyjadrená dôvera je pre mňa veľkou poctou a dúfam, že ju nesklamem,“ uviedla Ruščinová pre webstránku SGF.
Slovenského rozhodcu s najvyššieho triedou Brevet 1 v hierarchii Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) a predsedu komisie mužskej športovej gymnastiky SGF Ľuboša Rupčíka nezvolili do technickej komisie mužskej športovej gymnastiky (MAG). Vo funkcii prezidenta European Gymnastics bude pokračovať Azerbajdžanec Farid Gajibov, vo voľbách zdolal svojho protikandidáta Maria Vukoju z Chorvátska. Viceprezidentmi budú Turek Ismail Göktekin, Nór Tom Thingvold a Nemka Sabrina Klaesbergová.
