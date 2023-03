Gymnastika: Vinerovú suspendovali na dva roky za kritiku rozhodkýň

Moskva 7. marca (TASR) - Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) suspendovala ruskú trénerku Irinu Vinerovú po ostrej kritike rozhodovania na OH v Tokiu. Trest nadobudne účinnosť po ukončení sankcií pre vojnu na Ukrajine, ďalšie dva roky nebude Vinerová môcť trénovať, ani zastávať funkciu na všetkých medzinárodných súťažiach.



Ruská moderná gymnastika dlhé roky dominovala aj na olympijskej úrovni, ale v Tokiu 2021 získala v individuálnom viacboji a v spoločných skladbách len strieborné medaily. Najmä mimoriadne dramatická sólo súťaž vyvolala vo vyvrcholení kontroverzie i emócie. Prvýkrát od Atlanty 1996 sa šampiónkou nestala Ruska, superfavoritku Dinu Averinovú zdolala v najtesnejšom súboji o 150 tisícin bodu Izraelčanka Linoy Ashramová, hoci jej záverečné prevedenie so stuhou nevyšlo a na známku od rozhodkýň sa čakalo dlhšie. Vinerová v komentároch pre ruské médiá naznačila, že rozhodcovia boli motivovaní protiruskými predsudkami a situáciu označila za hanbu.



V zhrnutí rozhodnutia FIG nekonkretizuje Vinerovej prehrešky, len uvádza, že porušila pravidlá FIG a jej komentáre po OH sú urážlivé a pohoršujúce. Vinerová sa môže proti rozhodnutiu odvolať.