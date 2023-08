Gymnastka Bilesová sa úspešne vrátila k pretekom po dvojročnej pauze

Chicago 6. augusta (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová absolvovala na US Classics (USC) úspešný návrat k pretekom po dvojročnej prestávke. Štvornásobná olympijská šampionka vyhrala v Hoffman Estates viacboj s bodovým ziskom 59,100 a o päť bodov zdolala druhú Leanne Wongovú. Najlepšia bola aj na kladine a v prostných.



US Classics boli poslednou kvalifikačnou akciou pred majstrovstvami USA v San Jose (24. až 27. augusta) a pre Bilesovú prvou súťažou od olympijských hier v Tokiu. V Japonsku sa iba 142 cm vysoká gymnastka postarala o pozornosť, keď odstúpila zo súťaže družstiev pre psychické problémy. Svoje odstúpenie vysvetlila tým, že pri točených prvkoch stráca prehľad o tom, kde sa vo vzduchu nachádza.



O ďalších plánoch Bilesová po sobotňajšej súťaži nehovorila. Očakáva sa ale, že bude štartovať v San Jose a potom na prelome septembra a októbra na majstrovstvách sveta v Antverpách. Logickým pokračovaním by potom podľa agentúry AP bol štart na olympijských hrách v Paríži, kde by sa Bilesová mohla pokúsiť rozšíriť svoju zbierku siedmich medailí. "Myslím, že to prebehlo naozaj dobre, čo ma celkom prekvapilo. Všetko do seba zapadlo. Som spokojná s tým, ako na tom momentálne som, psychicky aj fyzicky. V zostavách je ešte pár vecí, na ktorých musím zapracovať, ale na prvé preteky to bolo celkom dobré, uviedla držiteľka rekordných 19 titulov na MS.