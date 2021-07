Gymnastka Bilesová stále nevie, či bude štartovať na náradiach

Tokio 30. júla (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová nepotvrdila, či bude štartovať na olympiáde v Tokiu na jednotlivých náradiach. V piatok zverejnila, že má problémy predvádzať pri cvikoch vruty.



"Toto sa mi nestalo pred odchodom z USA. Začalo sa to na druhý deň po kvalifikácii. Nedokážem si skrátka uvedomiť, ako urobiť vrut. Jednoducho skameniem. Je to zvláštny pocit. Moje telo a myseľ nie sú v súlade," uviedla podľa agentúry AFP Američanka, ktorá pred OH 2020 avizovala útok na šesť zlatých medailí, čo sa jej už nepodarí.



Bilesová má právo nastúpiť vo finále vo všetkých štyroch súťažiach na náradiach. Boje o medaily sú na programe od nedele do utorka.