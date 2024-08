Gymnastka Bilesová získala zlato vo viacboji

športová gymnastika



ženy - viacboj - finále: 1. Simone Bilesová (USA) 59,131 b., 2. Rebeca Andradeová (Braz.) 57,932, 3. Sunisa Leeová (USA) 56,465, 4. Alice D´Amatová (Tal.) 56,333, 5. Kaylia Nemourová (Alž.) 55,899, 6. Elsabeth Blacková (Kan.) 54,799, 7. Čchiou Čchi-jüan (Čína) 54,766, 8. Helen Kevricová (Nem.) 54,598, 9. Flavia Saraivová (Braz.) 54,032, 10. Naomi Visserová (Hol.) 53,965



Paríž 1. augusta (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová potvrdila rolu najväčšej favoritky a získala na OH v Paríži zlatú medailu vo viacboji jednotlivkýň. Vo štvrtkovom finále v Aréne Bercy triumfovala s náskokom 1,199 bodu pred Brazílčankou Rebecou Andradeovou, tretia skončila ďalšia reprezentantka USA a obhajkyňa titulu z Tokia Sunisa Leeová. Bilesová vybojovala v Paríži druhé zlato, s americkým tímom triumfovala v utorok aj vo viacboji družstiev. Do svojej olympijskej zbierky pridala celkovo šieste zlato a deviatu medailu (6-1-2) a potvrdila post najdekorovanejšej americkej gymnastky v histórii OH.Bilesová sa po prvej rotácii ujala vedenia, keď na preskoku dostala za svoj variant Jurčenka fenomenálnu známku 15,766 bodu. Tesne za ňu sa zaradila Andradeová, ktorá na preskoku obdržala 15,100 b. Americká superfavoritka mala potom na bradlách prerušenie zostavy, dostala zrážky za prevedenie, so známkou 13,733 klesla v priebežnom poradí za Brazílčanku. Po 2. rotácii Bilesovú preskočila aj Kaylia Nemourová, Alžírčanka dostala za fantastickú zostavu na bradlách 15,533 b. Bilesová si napravila chuť na kladine, aj najnáročnejšie prvky zvládla na veľmi vysokej úrovni a výkonom 14,566 hodila rukavicu súperkám. Andradeová odpovedala známkou 14,133 a celkovo sa zaradila o 0,166 bodu za konkurentku. Na tretiu pozíciu sa prekvapujúco vyšvihla Talianka Alice D'Amatová. Rozhodli tak prostné. V nich Leeová výkonom 13,666 vylepšila svoju známku z kvalifikácie o takmer pol bodu a predbehla D'Amatovú, čím si zabezpečila po troch rokoch opäť olympijskú medailu. Andradeová sa parádnou zostavou (14,033) znovu ujala vedenia a dostala Bilesovú pod tlak. Američanka si však nervy udržala, predvádzala neskutočnú výšku jedinečných akrobatických skokov a veľmi isté dopady. Známka 15,066 znamenala, že sa môže tešiť z druhého parížskeho zlata.Vo veku 27 rokov sa stala najstaršou olympijskou šampiónkou v gymnastike od roku 1952. Vtedy triumfovala v individuálnom viacboji 30-ročná reprezentantka ZSSR Maria Gorochovská. Bilesová zvykla v minulosti deklasovať konkurenciu, tentoraz zviedla s Andradeovou tesný súboj. Rozdiel 1,199 bodu od Brazílčanky je jej najnižší náskok na druhú ženu v poradí na vrcholnom podujatí od roku 2015.Bilesová, ktorá sa predstavila na svojej tretej olympiáde, tak rázne zahodila za hlavu bolestivé spomienky na Tokio. Pred tromi rokmi nedokončila pre psychické problémy finále viacboja družstiev a favorizované Američanky bez nej skončili druhé za Ruskom. Bilesová následne nenastúpila ani vo finále viacboja jednotlivkýň a dala si od športu dvojročnú prestávku. Tá jej prospela, po nej sa vrátila do starej dobrej formy a vo francúzskej metropole zaznamenala víťazné double. Nadviazala na svoj triumf vo viacboji jednotlivkýň z Ria 2016 a stala sa iba druhou gymnastkou v histórii s dvomi olympijskými titulmi po Larise Latyninovej (1956, 1960) a Věre Čáslavskej (1964, 1968).povedala Bilesová podľa AFP.