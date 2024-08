Gymnastka Chilesová musí vrátiť bronz z prostných, potvrdil výbor

Paríž 11. augusta (TASR) - Americká gymnastka Jordan Chilesová musí vrátiť bronzovú medailu z OH v Paríži, ktorú pôvodne získala vo finále prostných. V nedeľu to potvrdil Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý tak reagoval na verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS). Ten v sobotu vyhovel odvolaniu Any Barbosuovej, reprezentantka Rumunska sa tak dodatočne dočká cenného kovu.



Barbosuovú pôvodne zaradili rozhodcovia na tretie miesto, ale po proteste trénerky amerického tímu Cecile Landiovej a pridaní 0,1 bodu Chilesovej sa poradie menilo a Američanka poskočila na bronzový post. Podľa CAS však Landiovej výzva prišla až po limite jednej minúty, ktorý má v pravidlách ukotvená Medzinárodná gymnastická federácia (FIG). CAS preto vyzval FIG, aby platilo pôvodné poradie a medaily sa udelili v súlade s uvedeným rozhodnutím.



MOV je teraz v kontakte s Olympijským výborom USA v súvislosti s vrátením Chilesovej medaily a pripravuje odovzdanie cenného kovu do rúk Rumunky. Informovala agentúra AP.