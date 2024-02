Gymnastka Douglasová túži po účasti v Paríži, vráti sa k súťaži

New York 7. januára (TASR) - Americká gymnastka Gabby Douglasová sa po takmer ôsmich rokoch vráti do súťaženého kolotoča. Trojnásobná olympijská víťazka bude 24. februára štartovať na podujatí Winter Cupe v Louisville. Dvadsaťosemročná športovkyňa to oznámila v utorok.



Douglasová na OH v Londýne získala dva olympijské tituly ako prvá Afroameričanka v tímovej súťaži a vo viacboji. O štyri roky neskôr pomohla USA k tímovému zlatu na olympijských hrách v Riu. Po hrách v Brazílii si predĺžila dovolenku, ale v roku 2022 sa vrátila k tréningu a chce sa pokúsiť o účasť na OH v Paríži. "Nikdy som neoznámila, že končím. Len som pracovala na sebe a svojom duševnom stave," uviedla Američanka, ktorú citovala agentúra AP.



Douglasová dúfa, že sa prebojuje do päťčlenného tímu USA, aby mohla byť súčasťou krajiny v tímovej súťaži.