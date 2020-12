Gymnastka Barbora Mokošová má prvú slovenskú medailu: Splnený sen

Mersin 21. decembra (TASR) - Barbora Mokošová v nedeľu naplnila dlhoročné túžby priaznivcov športovej gymnastiky, keď konečne zapísala Slovensko na listinu medailových krajín kontinentálneho šampionátu. Na ME žien v tureckom Mersine vybojovala bronz na bradlách.



Ani mužom sa podobný úspech v ére samostatnosti nepodaril. Samuel Piasecký bol dvakrát blízko, keď na ME 2009 v Miláne i o tri roky neskôr v Montpellieri bol taktiež na bradlách zakaždým na piatom mieste. Na stupne víťazov sa však ako prvá zo slovenských gymnastov postavila až rodáčka z Bratislavy. "Neskutočný pocit. Stále si neuvedomujem, že sa mi to podarilo. Pre mňa je to splnený sen," povedala pre TASR Mokošová, ktorá však zároveň priznala, že jej výkon nebol na hranici dokonalosti. "V úvode zostavy som urobila malú chybičku. S trénerom Martinom Zvalom sme sa však zhodli, že to bol solídny výkon a tešíme sa z neho."



Šampionát v Turecku bol v roku poznačenom pandémiou koronavírusu jednou z mála príležitostí zasúťažiť si a otestovať svoju formu. Preto takmer všetky gymnastky absolvovali celý viacboj, hoci o cenné kovy sa v ňom na majstrovstvách nesúťažilo. Mokošová v ňom dosiahla šieste najlepšie bodové ohodnotenie. Kvalitný výkon podala ešte aj na prostných, v ktorých obsadila 11. miesto a bola prvou náhradníčkou pre finále. Najväčší úspech však prišiel na náradí, ktoré členka Slávie UK považuje za svoje najkvalitnejšie. "Bradlá sú moja najsilnejšia disciplína. Tajne sme dúfali, že by sa mohol podariť úspech práve na tomto náradí. Druhé miesto v kvalifikácii však bolo pre nás veľmi veľkým prekvapením. Z bronzovej medaily som mimoriadne šťastná," neskrývala radosť Mokošová.



Istotu účasti na OH v Tokiu získala slovenská gymnastka už pred rokom na MS v Stuttgarte, cenný kov z majstrovstiev Európy je pre ňu pol roka pred najvyšším športovým vrcholom povzbudením: "Tento úspech je určite veľkou motiváciou do ďalšej práce. Prípravu na olympiádu odštartujeme už v januári, čaká nás dlhá cesta. Určite zabojujeme, aby sme na olympiáde uspeli, či už na jednotlivých náradiach, alebo vo viacboji."