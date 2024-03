Gymnastka Mokošová obsadila na SP v Baku 20. priečku na kladine

Baku 8. marca (TASR) - Slovenská gymnastka Barbora Mokošová si pripísala 20. priečku na kladine na piatkových pretekoch Svetového pohára v Baku. V kvalifikácii jej udelili známku 12,133, pre postup do osemčlenného finále bolo treba predviesť výkon 13,000.



Preteky sú súčasťou seriálu, ktorý slúži aj ako kvalifikácia na olympijské hry do Paríža. Miestenky získajú najlepší v konečnom poradí na jednotlivých náradiach, Mokošová sa snaží o čo najlepšie umiestnenie na bradlách a kladine, k dispozícii sú však na oboch náradiach iba dve miestenky. Štvrtý a záverečný diel seriálu je na programe od 17. do 20. apríla v Dauhe.