Gymnastka Mokošová skončila po chybách na bradlách ôsma

Čcheng-tu 5. augusta (TASR) - Slovenská gymnastka Barbora Mokošová obsadila vo finále cvičenia na bradlách na Svetovej univerziáde v čínskom Čcheng-tu ôsmu prečku. Dvojnásobná olympionička nezopakovala vo svojej dominantnej disciplíne výkon z kvalifikácie (13,333) a v sobotnom finále získala iba 9,800 bodu. Na kladine skončila o priečku vyššie.



"Úprimne, som veľmi smutná, lebo som vedela, že môžem zacvičiť dobre. Bohužiaľ, skončila som s dvoma pádmi a dosť veľa chybami. Vôbec som nečakala, že sa niečo takéto môže stať, ale taký je šport. Už pár dní nie som úplne fit a bolo to cítiť. Dnes som bola už aj dosť unavená, takže som rada, že sme to v zdraví zvládli," uviedla Mokošová o cvičení na bradlách pre stránku Slovenského univerzitného tímu.



Dvadsaťšesťročná Slovenka sa neskôr predstavila aj vo finále na kladine, kde skončila siedma: "Už keď som vchádzala do haly, povedala som si, že si to idem užiť s úsmevom na tvári a vychutnať si túto atmosféru. Vždy je trochu nevýhoda, keď začínate prví, rozhodcovia dávajú väčšie zrážky. Za mňa veľká spokojnosť. Zacvičila som jednu z veľmi dobrých zostáv, ktorá sa určite bude počítať."



Mokošová sa v súčasnosti pripravuje na septembrové majstrovstvá sveta, ktoré sú jedinou šancu na zisk miestenky na olympiádu v Paríži.