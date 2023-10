Gymnastka Mokošová nezískala miestenku na OH, vo viacboji skončila 80.

MS v Antverpách - ženy, kvalifikácia:



viacboj jednotlivkýň: 1. Simone Bilesová (USA) 58,865,... 80. Barbora MOKOŠOVÁ (SR) 48,032 b



bradlá: 1. Čchiou Čchi-jüan (Čína) 14,900,... 93. MOKOŠOVÁ 11,933



kladina: 1. Bilesová 14,566,... 73. MOKOŠOVÁ 12,100



prostné: 1. Bilesová 14,633,... 83. MOKOŠOVÁ 12,266

Antverpy 2. októbra (TASR) - Slovenská gymnastka Barbora Mokošová si na MS v Antverpách nevybojovala miestenku na OH 2024 v Paríži. V kvalifikácii viacboja jednotlivkýň obsadila v pondelok 80. miesto so súhrnnou známkou 48,032. Do finále medzi 24 najlepších sa neprepracovala.Mokošová sa vo viacboji nedostala medzi najlepšiu štrnástku zo súťažiacich z reprezentácií, ktoré nepostúpili ako súčasť tímu. Prvá nad čiarou skončila Slovinka Lucija Hribarová, ktorej patrilo 49. miesto so známkou 49,965. Zverenkyňa trénera Martina Zvala môže o účasť pod piatimi kruhmi zabojovať ešte budúci rok na ME v talianskom Rimini. Miestenku môže získať aj cez Svetový pohár, alebo dostať voľnú kartu.Z jednotlivých disciplín bola Mokošová najbližšie k osmičke finalistiek na kladine, obsadila 73. miesto so známkou 12,100. V prostných jej patrilo 83. miesto výkonom 12,266, na bradlách skončila na 93. mieste so známkou 11,933. Na preskoku si zapísala známku 11,733 iba pre viacboj. Absolvovala iba jeden pokus a v konečnom hodnotení sa neumiestnila.