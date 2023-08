Izraelčanky zvíťazili vo finále spoločných skladieb

finále načiní:



obruč: 1. Darja Varfolomejevová (Nem.) 35,750 b., 2. Sofia Raffaeliová (Tal.) 35,250, 3. Fanni Pigniczká (Maď.) 34,050, ... 62. MICHAELA ŽATKOVÁ (SR) 25,300



lopta: 1. Varfolomejevová 35,800, 2. Raffaeliová 35,200 3. Stiliana Nikolovová (Bul.) 35,150, ... 48. ŽATKOVÁ 27,900



kužele: 1. Varfolomejevová 34,350, 2. Borjana Kalejnová (Bul.) 33,550, 3. Viktoria Onoprienková (Ukr.) 33,550 ... 68. ŽATKOVÁ 24,950



stuha: 1. Varfolomejevová 33,350, 2. Kalejnová (Bul.) 31,850, 3. Jekaterina Vedenejevová (Slovin.) 31,100 ... 47. ŽATKOVÁ 25,850







finále viacboja spoločných skladieb:



1. Izrael 70,800, 2. Čína 70,050, 3. Španielsko 68,600







súťaž tímov:



1. Bulharsko 330,150, 2. Nemecko 326,350, 3. Taliansko 323,850

Valencia 25. augusta (TASR) - Izraelské moderné gymnastky zvíťazili vo finálovom viacboji v spoločných skladbách na prebiehajúcich MS v španielskej Valencii so ziskom 70,800 bodu. Po zostave s 3 stuhami a 2 loptami obsadili priebežné 4. miesto, avšak v zostave s 5 obručami jednoznačne dominovali. Druhú priečku v celkovom poradí si vybojovali čínske reprezentantky a tretie skončili domáce Španielky.Táto súťaž slúži spoločným skladbám ako kvalifikácia na olympijské hry v Paríži 2024. Počas minuloročných MS 2022 v Sofii si miestenku už vybojovali Bulharky, Izraelčanky a Španielky. Vo Valencii sa pridalo ďalších päť tímov - Čína, Taliansko, Ukrajina, Brazília a Francúzsko.Nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová nečakane ovládla individuálne súťaže s náčiniami. Iba 16-ročná sibírska rodáčka získala na májovom kontinentálnom šampionáte zlato pre svoju krajinu, na svetovom to so stuhou zopakovala a najmä bulharské favoritky zaskočila aj v cvičeniach s obručou, loptou a kuželami. Slovenská reprezentantka Michaela Žatková mala najlepšiu zostavu s loptou, keď so známkou 27,900 b. obsadila 48. priečku v 83-člennom štartovom poli, so stuhou skončila na 47. mieste (25,850).Dominancia Varfolomejevovej je nevídaná, ani v konkurenciách s nateraz suspendovanými špičkovými veľmocami Ruskom a Bieloruskom sa nestávalo, aby na jednom šampionáte akokoľvek dominantná pretekárka vyhrala štyri tituly s náčiniami. Nemka je tak prirodzená topfavoritka na zlato aj v sobotnom kráľovskom viacboji, ale nič isté nemá. Bulharské spolufavoritky vo finále kazili, ale v kvalifikáciách mali Borjana Kalejnová a Stiliana Nikolovová vysoké hodnotenia, podobne Talianka Sofia Raffaeliová, ktorá vo Valencii získala zatiaľ dve striebra. Aj Kalejnová, pričom Nikolovová celkovo prvá v kvalifikácii len jeden bronz. Medaila tretieho stupienka zdobí aj Maďarku Fanni Pigniczkú, Ukrajinku Viktoriu Oniprijenkovú a najmä Jekaterinu Vedenejevovú. Aj táto sibírska rodáčka, opäť so stuhou, získala pre Slovinsko po vlaňajšku druhý kov z MS, teraz ako 29-ročná, teda v gymnasticky vysokom veku.Všetky medailistky si cez viacbojovú kvalifikáciu (3 najlepšie zostavy zo štyroch) vybojovali účasť na OH, Nikolovová, Raffaeliová a Varfolomejevová si miestenky zaistili už vlani. Celkovo je do Paríža zatiaľ kvalifikovaných 17 gymnastiek, po dve z Bulharska, Nemecka, Talianska a Španielska.V súťaži tímov zvíťazili Bulharky so ziskom 330,150 bodu. Druhé finišovali Nemky a najlepšiu trojicu uzavreli Talianky.