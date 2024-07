Gymnastky USA postúpili z prvej priečky, skvelý výkon Bilesovej

Paríž 28. júla (TASR) - Americká športová gymnastka Simone Bilesová sa výrazne podpísala pod postup USA do finále viacboja družstiev na OH v Paríži z prvej priečky. V nedeľnej kvalifikácii podala spomedzi Američaniek najlepší výkon napriek nedávnemu zraneniu lýtka.



Veľká časť pozornosti sa v nedeľu upierala na Bilesovú, ktorá má na konte štyri zlaté olympijské medaily a je považovaná za jednu z najlepších gymnastiek histórie. Dvadsaťsedemročná Američanka súťaží na svojej tretej olympiáde. Na predošlých hrách v Tokiu nedokončila pre psychické problémy finále viacboja družstiev, nenastúpila ani vo finále viacboja jednotlivkýň a následne si od športu dala dvojročnú pauzu. Veľký návrat zažila na vlaňajších MS v Antverpách, kde získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu.



Bilesová v Paríži štartuje napriek obavám zo zranenia. Po dvoch z piatich nedeľných kvalifikácií bola na čele poradia v preskoku i v prostných a na kladine figurovala druhá za Čou Ja-čchin z Číny. "Je to neuveriteľné. Je to mimoriadna gymnastka a človek. Je neskutočné, čo dokázala predviesť napriek tomu, že vyzeralo, že ju bolí noha," povedala technická riaditeľka amerických gymnastiek Chellsie Memmelová podľa AFP. "Ona jednoducho nie je z tohto sveta, však? Nikdy predtým tu nebol nikto ako ona a myslím si, že ani nikdy nebude," dodala na Bilesovej adresu britská gymnastka Ruby Evansová.



Pätica Bilesová, Jade Careyová, Jordan Chilesová, Sunisa Leeová a Hezly Riverová triumfovala v kvalifikácii so známkou 172,296 bodu. Američanky získali najlepšie skóre v troch zo štyroch disciplín, iba na bradlách boli lepšie Číňanky.