Gyökeres čelí disciplinárnemu konaniu, neprišiel na tréning Sportingu

Lisabon 13. júla (TASR) - Švédsky futbalista Viktor Gyökeres čelí disciplinárnemu konaniu za to, že sa v sobotu neukázal na tréningu Sportingu Lisabon. Dvadsaťsedemročný útočník sa neplánuje zapojiť do predsezónnej prípravy portugalského klubu, pretože sa zameriava na prestup do Arsenalu Londýn.



Gyökeres dostal od Sportingu predĺženú pauzu v rámci prebiehajúcich rozhovorov o jeho budúcnosti. V posunutý termín návratu však chýbal napriek tomu, že mal nastúpiť na sobotný tréning. Prezidenta klubu Frederica Varandasa informoval, že už za klub nenastúpi. Švéd tvrdí, že prezident porušil dohodu, podľa ktorej mal byť predaný za sumu 60 miliónov eur, čo Arsenal ponúkol, ale stále neexistuje dohoda o prestupovej čiastke. Londýnsky klub intenzívne pracuje na zrealizovaní prestupu a má pripravenú päťročnú zmluvu pre hráča, pokiaľ sa kluby dohodnú na konečnej sume.



Gyökeres má so Sportingom podpísaný kontrakt do roku 2028. „Sme pokojní. Všetko sa dá vyriešiť uzavretím trhu, vysokou pokutou a ospravedlnením sa skupine. Ak nebudú chcieť zaplatiť Viktorovu trhovú hodnotu, budeme s tým vzhľadom na nadchádzajúce tri roky v poriadku. Ak si géniovia, ktorí vymýšľajú túto stratégiu, myslia, že to na mňa vyvíja tlak, aby som mu uľahčil odchod, nielenže sa úplne mýlia, ale hráčovi to aj sťažujú. Nikto nie je nad záujmami klubu. Nech je to ktokoľvek,“ citovala Varandasa agentúra DPA.



Švéd prišiel do Lisabonu z Coventry City v roku 2023 a stal sa jedným z najžiadanejších hráčov v Európe. V minulej sezóne strelil 54 gólov v 52 súťažných zápasoch, čím pomohol Sportingu získať titul v lige aj Portugalský pohár. Celkovo má na konte 97 gólov v 102 zápasoch za portugalský klub.