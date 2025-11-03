< sekcia Šport
Gyökeres netrénoval a Arsenalu zrejme nepomôže na pôde Slavie Praha
Autor TASR
Londýn 3. novembra (TASR) - Švédsky futbalista Viktor Gyökeres pravdepodobne vynechá utorkový zápas Arsenalu na pôde Slavie Praha v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov. Dvadsaťsedemročný útočník sa v pondelok popoludní nezúčastnil tímového tréningu pred odletom do metropoly Česka.
Gyökeres strelil v sobotu víťazný gól do siete FC Burnley, keď v 14. minúte prekonal slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku. Po prestávke však už do hry nezasiahol, keďže utrpel svalové zranenie. V zostave ho nahradil španielsky univerzál Mikel Merino, ktorý by mal naskočiť od začiatku duelu aj na Edene. „Kanonieri“ môžu proti „zošívaným“ pridať 10. víťazstvo za sebou vo všetkých súťažiach. Pripomenula agentúra DPA.
