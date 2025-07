Gyökeres sa stal hráčom Arsenalu, podpísal s ním 5-ročnú zmluvu

Londýn 26. júla (TASR) - Švédsky futbalový útočník Viktor Gyökeres sa stal najnovšou posilou Arsenalu Londýn. S anglickým klubom podpísal päťročnú zmluvu do roku 2030.



„Kanonieri“ mali o 27-ročného hráča Sportingu Lisabon záujem už dlhší čas a s portugalským klubom sa napokon dohodli na prestupovej čiastke takmer 64 miliónov eur plus ďalších desať na bonusoch. „Viktor je výnimočný talent a neustále preukazuje, že má kvality a víťaznú mentalitu, ktoré sa vyžadujú od špičkového útočníka. Jeho fyzická zdatnosť, inteligencia a pracovná morálka perfektne pasujú do našej vízie. Sme presvedčení, že na ihrisku bude mať veľký vplyv a stane sa dôležitou postavou našej šatne,“ povedal športový riaditeľ Arsenalu Andrea Berta pre klubový web.



Gyökeres prišiel do Sportingu v roku 2023 z anglického Coventry City. V celkom 102 zápasoch zaň strelil 97 gólov a pridal 28 asistencií. V uplynulej sezóne mal bilanciu 54 gólov v 52 stretnutiach. „Jednoducho som cítil, že Arsenal je pre mňa ten správny klub. To, čo som počul od Mikela a Andreu, keď som sa s nimi rozprával, a to, čo som videl v posledných rokoch, ako hrajú futbal, ma prinútilo vybrať si Arsenal,“ povedal Švéd.