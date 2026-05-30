< sekcia Šport
Gyökeres začne finále medzi Arsenalom a PSG na lavičke - zostavy
Teraz.sk vám prináša zostavy vo finále MS.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain a Arsenalu Londýn nastúpia na sobotňajšie finále Ligy majstrov (18.00 h) v budapeštianskej Puskás Aréne v týchto zostavách:
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaracchelija
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz