Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Šport

Gyökeres začne finále medzi Arsenalom a PSG na lavičke - zostavy

.
Na snímke fanúšikovia Arsenalu povzbudzujú pred finálovým duelom Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teraz.sk vám prináša zostavy vo finále MS.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain a Arsenalu Londýn nastúpia na sobotňajšie finále Ligy majstrov (18.00 h) v budapeštianskej Puskás Aréne v týchto zostavách:



PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaracchelija

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz
.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta