Gyömbér sa zranil, Salernitana remizovala s Fiorentinou

Serie A - 33. kolo:

Atalanta Bergamo - Spezia Calcio 3:2 (1:1)

Góly: 32. de Roon, 48. Zapata, 54. Muriel - 18. Gyasi, 64. Bourabia



Juventus Turín - US Lecce 2:1 (2:1)

Góly: 16. Paredes, 41. Vlahovič - 38. Ceesay (z 11 m)



US Salernitana 1919 - ACF Fiorentina 3:3 (1:1)

Góly: 10., 59. a 81. Dia (tretí z 11 m) - 36. Gonzalez, 71. Ikone, 84. Biraghi

/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 14. min/



Sampdoria Janov - FC Turín 0:2 (0:1)

Góly: 31. Buongiorno, 90.+4 Pellegri, ČK: 90.+8 Amione (Sampdoria)

Rím 3. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér nedohral stredajší zápas 33. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho Salernitana remizovala s Fiorentinou 3:3. Tridsaťročný obranca nastúpil v základnej zostave domácich, no pre zranenie striedal už v 14. minúte.V drese Salernitany sa hetrikom zaskvel senegalský útočník Boulaye Dia. Jeho tím sa vzdialil od pásma zostupu, päť kôl pred koncom sezóny má pred osemnástym Hellasom Verona osembodový náskok.V ďalšom stretnutí si Juventus Turín poradil s Lecce vďaka gólom Leandra Paredesa a Dušana Vlahoviča 2:1 a zastavil sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva. V tabuľke sa posunul na druhé miesto o dva body pred Lazio Rím, ktoré čakal o 21.00 h duel so Sassuolom. Na štvrtú pozíciu poskočila Atalanta Bergamo, ktorá zdolala Speziu 3:2.