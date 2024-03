Gyömbér si dal vlastný gól, Salernitana podľahla Lecce

US Salernitana 1919 - US Lecce 0:1 (0:1)



Gól: 17. GYÖMBÉR (vl.)



/N. Gyömbér (Salernitana) si dal v 17. min vlastný gól, hral do 67. min/

AC Monza - Cagliari Calcio 1:0 (1:0)



Gól: 42. D. Maldini



/A. Obert (Cagliari) na lavičke náhradníkov/

Udinese Calcio - FC Turín 0:2 (0:1)



Gól: 10. Zapata, 53. Vlašič

Rím 16. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér si dal v sobotňajšom stretnutí 29. kola Serie A vlastný gól a jeho Salernitana prehrala doma s Lecce 0:1. Tridsaťjedenročný obranca v 17. minúte nešťastne tečoval loptu do vlastnej siete po dorážke Pontusa Almqvista.Gyömbér nastúpil v základnej zostave domácich a hral do 67. minúty. Salernitana zostala v 20-člennej tabuľke na poslednom mieste, od pásma záchrany ju delí 11 bodov. Lecce si polepšilo, figuruje priebežne na 13. priečke.Monza zvíťazila nad Cagliari 1:0, jediný gól dal v 42. minúte Daniel Maldini. Domáci vyhrali štvrtý zápas z uplynulých piatich a posunuli sa na deviate miesto tabuľky. Slovenský obranca Adam Obert sledoval duel z lavičky hostí.