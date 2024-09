Gyömbér upozorňuje na psychiku: Hlava robí veľa

Senec 3. septembra (TASR) - Viacerí slovenskí futbalisti zmenili počas leta klubovú príslušnosť. Medzi nimi aj obranca Norbert Gyömbér. Trénerovi Francescovi Calzonovi sa pred nadchádzajúcimi zápasmi v Lige národov hlásil už ako hráč saudskoarabského tímu Al-Cholúd. Po desiatich rokoch v Taliansku si tak musí zvykať na nové a ako povedal, veľmi horúce prostredie.



Tridsaťdvaročný obranca si po prestupe zvyká na viacero vecí, teraz však myslí len na národný tím. "Rád sa vraciam medzi chalanov, je radosť chodiť do reprezentácie, vytvorila sa výborná partia. Verím, že v oboch zápasoch uspejeme."



Slovákov čaká v C-divízii vo štvrtok duel v Estónsku a o tri dni neskôr domáci zápas proti Azerbajdžanu. "S Azerbajdžanom už máme skúsenosti, Estónsko je súper ktorého chceme tiež zdolať. Ale budú to ťažké zápasy, v Európe rastie futbal veľkým tempom. Pred pár rokmi to bolo inak, ale už nie je. Nebude to jednoduché, presvedčili sme sa o tom už aj my. Ale ak podáme výkony ako v uplynulom období, budeme úspešní," uviedol skúsený zadák.



Dodal, že dôležité bude vyrovnať sa aj s tlakom po úspešnom vystúpení na ME. Slováci na kontinentálnom šampionáte podľahli v osemfinále Anglicku 1:2 po predĺžení po veľmi dobrom výkone. "V každom zápase robí hlava veľa. Vieme, že na ME sme odohrali fantastické zápasy. Ale na to treba zabudnúť. Musíme sa pripraviť tak ako doteraz a verím, že nám to vyjde."



Gyömbér má za sebou už dva zápasy v novom tíme. Al-Cholúd neuspel doma s Al-Ittihadom 0:1 a na ihrisku Rijádu prehral 1:3. "Som spokojný, že hrám v základe, prvé dve kolá nám nevyšli podľa predstáv. S Al-Ittihadom sme mohli aj vyhrať, ale dostali sme rýchly gól. V druhom zápase sme podali zlý výkon, ale verím že sa to zlepší."



Slovenský obranca prijal ponuku zo Saudskej Arábie po dlhých rokoch v Taliansku. A podľa neho prišla v pravý čas: "Po 10 rokoch v Taliansku som potreboval zmenu. Ponuka prišla rýchlo, musel som sa okamžite rozhodnúť. Dlho som nepremýšľal, nečakal som ani na iné ponuky. Som spokojný s tým, ako som sa rozhodol. Mohol som povedať aj nie, ale zmena mi prišla vhod. Zisťoval som si o lige nejaké informácie, má to úroveň, sú tam kvalitní hráči, ktorí tam nechodia len končiť kariéru. Áno, je to iné ako v Európe, ale nešiel som tam do dôchodku, stále sa chcem posúvať. Aj v Serii A hrali hviezdy, možno nie také zvučné, i keď tie v Saudskej Arábii majú svoj vek, ale stále sú to výborní futbalisti."



Na záver prezradil aj patálie, s ktorými bojuje mimo ihriska: "Je tam v týchto mesiacoch obrovské teplo, to sa nedá vyjsť na ulicu, je to neznesiteľné. Aj iná mentalita, ale človek si zvykne na všetko. Ale to sucho... Hneď ako sa spotíte, tak oblečenie na vás okamžite aj vyschne."