Gyömbér zostáva v Serii B, so Salernitanou podpísal trojročnú zmluvu

Salerno 13. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér bude v kariére pokračovať v druholigovom talianskom klube US Salernitana 1919, s ktorým podpísal trojročný kontrakt. Dvadsaťosemročný obranca prichádza z Perugie, ktorá bude v novej sezóne pôsobiť až v tretej najvyššej talianskej súťaži.



Gyömbér pôsobí na Apeninskom polostrove od roku 2013, keď z Dukly Banská Bystrica prestúpil do Catanie. Hrával aj v AS Rím a Pescare, v sezóne 2016/2017 krátko hosťoval v Tereku Groznyj.



Do nového ročníka Serie B vstúpi Salernitana v posledný septembrový víkend domácim zápasom s Regginou.