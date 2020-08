Gyömbérova Perugia nezvládla v odvete rozstrel, zostúpila do Serie C

Pescara 15. augusta (TASR) - Futbalisti Perugie Calcio sa v budúcej sezóne predstavia až v tretej najvyššej talianskej súťaži. O ich zostupe do Serie C rozhodol záverečný jedenástkový rozstrel v piatkovej odvete baráže s Pescarou, ktorý prehrali 2:4. Slovenský obranca Norbert Gyömbér odohral za domácu Perugiu celý zápas, v 23. minúte videl žltú kartu.



Po tom, čo Perugia prehrala v pondelkovom prvom súboji baráže o záchranu v druhej talianskej lige na pôde Pescary 1:2, dokázala v piatkovej odvete na domácej pôde zdolať súpera v riadnom hracom čase rovnakým skóre. Duel sa musel predlžovať, no extračas ďalší gól nepriniesol. O zostupujúcom tak rozhodol až rozstrel zo značky 11 m. Na strane Perugie zlyhali z bieleho bodu Cristian Buonaiuto a Pietro Iemmello, kým za hostí zaváhal z piatich exekútorov iba jeden - Cristian Galano. Pescara sa tak zachránila v Serii B, Perugia minimálne najbližšiu sezónu odohrá v tretej lige. Do Serie C už predtým zostúpili zostúpili aj Trapani, Juve Stabia a Livorno.