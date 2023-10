Šláger na San Sire pre Juventus, rozhodol Locatelli

Slovenský futbalista v drese Salernitany Norbert Gyömbér (uprostred) a hráč Cagliari Calcio Zito Luvumbo (vpravo) bojujú o loptu v zápase 9. kola talianskej Serie A, US Salernitana - Cagliari Calcio, v Salerne v nedeľu 22. októbra 2023. Foto: TASR/AP



Serie A - 9. kolo:



AS Rím - AC Monza 1:0 (0:0)



Gól: 90. El Shaarawy, ČK: 41. D'Ambrosio (Monza)







Bologna FC – Frosinone Calcio 2:1 (2:0)



Góly: 19. Ferguson, 22. De Silvestri – 63. Soule (z 11 m), ČK: 90.+3 Mazzitelli (Frosinone)







US Salernitana 1919 – Cagliari Calcio 2:2 (0:0)



Góly: 86. a 90.+5 Dia (druhý z 11 m) – 79. Luvumbo, 88. Viola



/N. Gyömbér odohral celý zápas - A. Obert hral od 73. min/







Atalanta Bergamo – FC Janov 2:0 (0:0)



Gól: 68. Lookman, 90.+5 Ederson







AC Miláno - Juventus Turín 0:1 (0:0)



Gól: 63. Locatelli, ČK: 40. Thiaw (AC)

Rím 23. októbra (TASR) - Futbalisti AC Miláno nevyužili možnosť dostať sa na čelo talianskej Serie A. V nedeľnom šlágri 9. kola prehrali doma s Juventusom Turín 0:1, keď celý druhý polčas hrali bez vylúčeného Malicka Thiawa. "Rossoneri" zostali na druhom mieste tabuľky, za mestským rivalom Interom zaostávajú o bod, tretí Juventus sa na nich dotiahol už na rozdiel jedného bodu.Kľúčový moment stretnutia na San Sire prišiel v 40. minúte, keď Thiaw zastavil prenikajúceho Moisea Keana, ktorý by sa inak rútil sám na domácu bránu, a dostal priamo červenú kartu. Hostia početnú výhodu využili, v 63. minúte dal jediný gól zápasu Manuel Locatelli. Jeho strelu z diaľky tečoval do protipohybu brankára domáci stredopoliar Rade Krunič. Hráči AC ukončili sériu štyroch ligových víťazstiev a zapísali si druhú prehru v sezóne.Hráči Salernitany remizovali na domácom trávniku s Cagliari Calcio 2:2. V tabuľke im patrí so štyrmi bodmi predposledná priečka, Cagliari má o bod menej a je posledné. Slovenský obranca Norbert Gyömbér odohral za Salernitanu celý zápas, jeho krajan v drese hostí Adam Obert prišiel na ihrisko v 73. minúte.Atalanta Bergamo zdolala Janov 2:0. Domáci vďaka nedeľnému triumfu odsunuli 14-bodový AS Rím na siedmu priečku a Bolognu s rovnakým počtom bodov na ôsmu pozíciu v tabuľke. Janov je pätnásty.Bologna triumfovala doma nad Frosinone Calcio 2:1, AS Rím zdolal v nedeľnom dueli pred domácimi priaznivcami Monzu 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 90. minúte taliansky reprezentant Stephan El Shaarawy. Monza má na konte 12 bodov a figuruje na 11. priečke.