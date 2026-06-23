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Haaland a Mbappe vybojovali pre svoje tímy postup
Francúzsko potvrdilo s Irakom rolu papierového favorita a aj napriek približne dvojhodinovému prerušeniu v dôsledku búrok v okolí štadióna, zvíťazilo 3:0.
Autor TASR
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New York 23. júna (TASR) - Súboj o najlepšieho strelca futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku nabral v zápasoch v noci na utorok na obrátkach. Argentínčan Lionel Messi sa v stretnutí proti Rakúsku stal historicky najlepším strelcom MS, no o niekoľko hodín dali o sebe vedieť Francúz Kylian Mbappe a Nór Erling Haaland. Obaja dopomohli dvoma gólmi k tomu, aby vybojovali pre svoje tímy v I-skupine miestenky v šestnásťfinále turnaja.
Francúzsko potvrdilo s Irakom rolu papierového favorita a aj napriek približne dvojhodinovému prerušeniu v dôsledku búrok v okolí štadióna, zvíťazilo 3:0. Dvadsaťsedemročný Mbappe zažil v podstate dokonalý večer pri jubilejnom 100. štarte vo farbách „Les Bleus“. Víťazstvo tímu, dva góly, ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu a dorovnanie historického zápisu Nemca Miroslava Kloseho. „Vedel som, že Leo Messi dá góly. Stále je to on, kto je držiteľom rekordu, ale som za ním. Chcem dopomôcť gólmi k tomu, aby sa môj tím dostal na podujatí čo najďalej. To je teraz najdôležitejšie,“ vyjadril sa Mbappe pre fifa.com.
Útočník španielskeho Realu Madrid má aktuálne na konte 16 gólov z pohľadu celkovej štatistiky na MS. Stačili mu na to tri turnaje (2018, 2022, 2026) a drží si tak naďalej priemer gólu na zápas. „Snažím sa robiť to najlepšie, čo dokážem a ukázať, čoho som schopný na tej najvyššej úrovni. Chcem dopomôcť môjmu tímu k tomu, aby sme vyhrali majstrovstvá sveta,“ doplnil Mbappe. Jeho tím je na čele tabuľky s plným bodovým ziskom a len jedným inkasovaným gólom. „Viem, že Kylian od seba vyžaduje veľa. Nebojím sa o neho, jeho úlohou je dávať góly a to on robí. Má neskutočnú auru, preto je kapitánom nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Započul som kritiku, že je sebecký, ale to vôbec nepatrí k nemu. Je dobrým príkladom pre celé družstvo,“ vyhlásil tréner Francúzov Didier Deschamps.
Spokojnosť prevládala aj u Nórov, ktorí si poradili so Senegalom výsledkom 3:2 a tiež majú už po druhom zápase zabezpečené pokračovanie na turnaji. Erling Haaland si po víťazstve prevzal ocenenie pre muža zápasu a dvoma presnými zásahmi potvrdil status kanoniera aj na reprezentačnej scéne. „Mojou špecialitou je skórovanie. Som v tom celkom dobrý. Každý Nór na tejto planéte by mal byť teraz šťastný,“ vravel po stretnutí líder nórskeho tímu.
Prvýkrát od roku 1998 sa Nórsko dokázalo dostať cez skupinovú fázu a najmä vďaka Haalandovi môže pomýšľať aj na vyššie méty. Stále len 25-ročný útočník anglického Manchestru City má skvelý priemer v národných farbách. V 52 stretnutiach zaznamenal 59 gólov. „Mohol pokojne dať aj štyri góly v tomto stretnutí. Je najlepším útočníkom. Samozrejme, je ľahšie vyhrať Zlatú kopačku, keď hráte za Francúzsko alebo Argentínu, ale my sa pokúsime o to, aby si Erling zahral ešte viac zápasov na turnaji. Má formu a ja som z toho veľmi šťastný, že sa dokáže presadiť aj na najvyššej úrovni,“ povedal na adresu svojho hráča tréner Nórska Stale Solbakken.
Piatok 26. júna od 21.00 SELČ bude v znamení ďalšej kapitoly streleckých pretekov, v I-skupine si to rozdajú o prvé miesto v tabuľke Francúzi s Nórmi. Haaland prekvapil v tomto smere úprimnou odpoveď na blížiaci sa súboj: „Nejako ma veľmi netrápi zápas s Francúzskom. Pravdepodobne proti nám zvíťazia a asi sa im podarí vyhrať aj celý turnaj.“
Francúzsko potvrdilo s Irakom rolu papierového favorita a aj napriek približne dvojhodinovému prerušeniu v dôsledku búrok v okolí štadióna, zvíťazilo 3:0. Dvadsaťsedemročný Mbappe zažil v podstate dokonalý večer pri jubilejnom 100. štarte vo farbách „Les Bleus“. Víťazstvo tímu, dva góly, ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu a dorovnanie historického zápisu Nemca Miroslava Kloseho. „Vedel som, že Leo Messi dá góly. Stále je to on, kto je držiteľom rekordu, ale som za ním. Chcem dopomôcť gólmi k tomu, aby sa môj tím dostal na podujatí čo najďalej. To je teraz najdôležitejšie,“ vyjadril sa Mbappe pre fifa.com.
Útočník španielskeho Realu Madrid má aktuálne na konte 16 gólov z pohľadu celkovej štatistiky na MS. Stačili mu na to tri turnaje (2018, 2022, 2026) a drží si tak naďalej priemer gólu na zápas. „Snažím sa robiť to najlepšie, čo dokážem a ukázať, čoho som schopný na tej najvyššej úrovni. Chcem dopomôcť môjmu tímu k tomu, aby sme vyhrali majstrovstvá sveta,“ doplnil Mbappe. Jeho tím je na čele tabuľky s plným bodovým ziskom a len jedným inkasovaným gólom. „Viem, že Kylian od seba vyžaduje veľa. Nebojím sa o neho, jeho úlohou je dávať góly a to on robí. Má neskutočnú auru, preto je kapitánom nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Započul som kritiku, že je sebecký, ale to vôbec nepatrí k nemu. Je dobrým príkladom pre celé družstvo,“ vyhlásil tréner Francúzov Didier Deschamps.
Spokojnosť prevládala aj u Nórov, ktorí si poradili so Senegalom výsledkom 3:2 a tiež majú už po druhom zápase zabezpečené pokračovanie na turnaji. Erling Haaland si po víťazstve prevzal ocenenie pre muža zápasu a dvoma presnými zásahmi potvrdil status kanoniera aj na reprezentačnej scéne. „Mojou špecialitou je skórovanie. Som v tom celkom dobrý. Každý Nór na tejto planéte by mal byť teraz šťastný,“ vravel po stretnutí líder nórskeho tímu.
Prvýkrát od roku 1998 sa Nórsko dokázalo dostať cez skupinovú fázu a najmä vďaka Haalandovi môže pomýšľať aj na vyššie méty. Stále len 25-ročný útočník anglického Manchestru City má skvelý priemer v národných farbách. V 52 stretnutiach zaznamenal 59 gólov. „Mohol pokojne dať aj štyri góly v tomto stretnutí. Je najlepším útočníkom. Samozrejme, je ľahšie vyhrať Zlatú kopačku, keď hráte za Francúzsko alebo Argentínu, ale my sa pokúsime o to, aby si Erling zahral ešte viac zápasov na turnaji. Má formu a ja som z toho veľmi šťastný, že sa dokáže presadiť aj na najvyššej úrovni,“ povedal na adresu svojho hráča tréner Nórska Stale Solbakken.
Piatok 26. júna od 21.00 SELČ bude v znamení ďalšej kapitoly streleckých pretekov, v I-skupine si to rozdajú o prvé miesto v tabuľke Francúzi s Nórmi. Haaland prekvapil v tomto smere úprimnou odpoveď na blížiaci sa súboj: „Nejako ma veľmi netrápi zápas s Francúzskom. Pravdepodobne proti nám zvíťazia a asi sa im podarí vyhrať aj celý turnaj.“