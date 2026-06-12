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FINÁLE NHL: Pozrieť sa prišiel aj Haaland so spoluhráčmi
Útočník Manchestru City si vyslúžil aplauz publika, keď sa v priebehu duelu objavil na veľkoplošnej obrazovke a následne zamával šálom s logom domáceho tímu.
Autor TASR
Raleigh 12. júna (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland si čas pred úvodným vystúpením svojej reprezentácie na svetovom šampionáte vyplnil návštevou zápasu finále hokejovej NHL. Spolu so spoluhráčmi z reprezentácie bol svedkom, ako v Raleigh domáca Carolina Hurricanes zvíťazila v noci na piatok nad Vegas Golden Knights 4:2 v piatom zápase finálovej série a jeden triumf ju delí od zisku Stanleyho pohára.
Útočník Manchestru City si vyslúžil aplauz publika, keď sa v priebehu duelu objavil na veľkoplošnej obrazovke a následne zamával šálom s logom domáceho tímu. Haaland je lídrom nórskej reprezentácie, ktorá sa na MS vrátila prvýkrát od roku 1998. Severania si vytvorili bázu v meste Greensboro, ktoré leží v Severnej Karolíne iba 80 míľ od Raleigh. Nóri nastúpia na MS v I-skupine proti Iraku, Senegalu a Francúzsku. Informovala AFP.
Útočník Manchestru City si vyslúžil aplauz publika, keď sa v priebehu duelu objavil na veľkoplošnej obrazovke a následne zamával šálom s logom domáceho tímu. Haaland je lídrom nórskej reprezentácie, ktorá sa na MS vrátila prvýkrát od roku 1998. Severania si vytvorili bázu v meste Greensboro, ktoré leží v Severnej Karolíne iba 80 míľ od Raleigh. Nóri nastúpia na MS v I-skupine proti Iraku, Senegalu a Francúzsku. Informovala AFP.