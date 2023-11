Haaland by mal byť pripravený na zápas proti Liverpoolu

Manchester 24. novembra (TASR) - Futbalista Erling Haaland z Manchestru City sa vrátil do tréningového procesu a bude pripravený nastúpiť na zápas 13. kola Premier League s Liverpoolom (sobota 25. novembra 13.30 h). Informovala o tom zámorská stanica ESPN.



Nórsky útočník utrpel zranenie členka v prípravnom zápase nórskej reprezentácie s Faerskými ostrovmi (2:0) 16. novembra. Vynechal pre to aj nasledujúci zápas so Škótskom v kvalifikácii o ME 2024. Manchester City však vo štvrtok zverejnil fotografiu 23-ročného Haalanda počas tréningu. Tréner Citizens Pep Guardiola by mal poskytnúť ďalšie informácie o zdravotnom stave nórskeho reprezentanta na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii.