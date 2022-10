Futbalista Haaland by zveril život do rúk Balotellimu

Manchester 15. októbra (TASR) - Futbalista Erling Haaland odpovedal na sériu otázok britských médií a uviedol aj to, koho by si zobral na pustý ostrov. Zároveň označil Maria Balotelliho za hráča, ktorému by zveril zodpovednosť kopať penaltu, ak by mala rozhodnúť o záchrane života nórskeho útočníka.



Útočník Manchestru City uviedol: "Komu by som zveril život do rúk v prípade, že mi ho má zachrániť premenená penalta? Asi nikomu, pretože veľmi verím vo svoje schopnosti. Ale ak by som mal niekomu inému, tak Mariovi Balotellimu, pretože kope penalty najlepšie, ako som kedy videl. Je naozaj dobrý."



Haaland tiež odpovedal, koho by si zobral so sebou na pustý ostrov: "Kevina De Bruyneho. Aj tam by mi dával skvelé asistencie. A tiež mojich rodičov, aby sa o mňa postarali a navarili mi dobré nórske jedlo."



Dvadsaťdvaročný kanonier však priznal, že obľubuje aj kebab: "Zbožňujem ho. Aj kebabovú pizzu. Je to jedna z najlepších vecí. A nemôžem klamať, mám rád aj víno."



Kanonier Citizens má v tejto sezóne skvelú formu, v lige neskóroval len v jednom zápase, keď naprázdno vyšiel v 2. kole proti Bournemouthu. Na konte už má 15 gólov, ďalších päť pridal v Lige majstrov.