Pondelok 13. október 2025
Haaland dostal od nórskeho trénera voľno a vrátil sa do City

Na snímke Erling Haaland. Foto: TASR/AP

Manchester City odohrá v sobotu duel Premier League s Evertonom a v utorok ho čaká zápas Ligy majstrov na pôde Villarrealu. Informovala agentúra dpa.

Autor TASR
Oslo 13. októbra (TASR) - Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland dostal voľno od reprezentačného trénera Staleho Solbakkena a odcestoval späť do Manchestru City.

Dvadsaťpäťročný útočník sa zaskvel v sobotňajšom zápase kvalifikácie MS s Izraelom (5:0), v ktorom strelil hetrik, a keďže Nórov čaká počas októbrovej reprezentačnej pauzy už iba prípravný duel s Novým Zélandom, Solbakken ho uvoľnil späť do klubu. Spolu s ním dostali voľno aj ďalší štyri hráči, ktorí majú nabitý klubový program. Od národného tímu sa odpojili Alexander Sörloth, Julian Ryerson, Fredrik Björkan a Felix Horn Myhre.

