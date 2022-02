Haaland ešte vynechá nedeľný šláger s Leverkusenom

Dortmund 5. februára (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland z Borussie Dortmund s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nezasiahne do nedeľného ligového súboja s Bayerom Leverkusenom. Stále sa úplne nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel pred dvoma týždňami v bundesligovom zápase proti Hoffenheimu (3:2).



Dvadsaťjedenročný kanonier síce v piatok na sociálnej sieti avizoval návrat, keď sa na fotke z tréningu s rukou pri uchu pýtal fanúšikov: "Počujete? To je zvuk môjho blížiaceho sa návratu." Tréner BVB Marco Rose sa však vyjadril, že Nórov návrat sa takmer isto v nedeľu ešte neuskutoční.



Dortmundu patrí v tabuľke druhá priečka so šesťbodovým mankom na vedúci Bayern Mníchov. Leverkusen je tretí s osembodovou stratou na Dortmund. Informovala o tom agentúra AFP.