< sekcia Šport
Haaland kúpil najdrahšiu knihu v dejinách Nórska a daroval ju
Útočník Manchestru City získal knihu na decembrovej aukcii a po darovaní mal len jedinú podmienku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bryne 24. marca (TASR) - Futbalista Erling Haaland kúpil v aukcii najdrahšiu knihu v dejinách Nórska. Spolu so svojím otcom Alf-Ingeom zaplatil za kópiu diela Kráľovské ságy 1,3 milióna nórskych korún (približne 118.000 eur). Hneď po kúpe daroval knihu z roku 1594 radnici nórskej obce Time, v ktorej sa nachádza aj mesto Bryne, kde Haaland vyrastal.
Útočník Manchestru City získal knihu na decembrovej aukcii a po darovaní mal len jedinú podmienku. „Chcem, aby kniha bola stále vystavená a aby si ľudia mohli prečítať o hrdinoch, ktorí pochádzali z tohto okolia. Mal som dostatok šťastia a svoj sen žijem prostredníctvom futbalu. Viem však, že nie každý môže mať podobný život a práve knihy dokážu veľakrát človeku ukázať tú správnu cestu,“ citovala Nóra agentúra DPA.
Kniha obsahuje ságy severských národov, ktoré sa pochádzajú zo zápisov Islanďana Snoriho Sturlusona z obdobia medzi 12. až 14. storočím. Tieto príbehy prvýkrát vytlačil v roku 1594 Mattis Storsson a práve jediná kópia diela, ktorá sa zachovala, bude teraz k dispozícii v jednej z knižníc v meste Bryne. Kniha bude v nasledujúcom školskom roku zároveň súčasťou súťaže v čítaní, tí najlepší sa zúčastnia zápasu nórskej futbalovej reprezentácie.
