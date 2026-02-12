Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Šport

Haaland nedohral zápas Manchestru City, Guardiola: Nejde o nič vážne

.
Tréner Manchestru City Pep Guardiola sa teší z gólu počas zápasu 26. kola anglickej Premier League Manchester City - FC Fulham v Manchestri v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR/AP

Haaland odohral v dueli 26. kola Premier League iba prvý polčas, v ktorom stihol prispieť gólom k výhre 3:0 nad Fulhamom.

Autor TASR
Manchester 12. februára (TASR) - Stredajšie vystriedanie nórskeho futbalistu Erlinga Haalanda v službách Manchestru City bolo podľa trénera Pepa Guardiolu preventívne. Haaland odohral v dueli 26. kola Premier League iba prvý polčas, v ktorom stihol prispieť gólom k výhre 3:0 nad Fulhamom.

Pre nórskeho kanoniera to bol 153. gól v drese City, kde sa presťahoval v júli 2022. V štatistikách klubu dorovnal štvrtého Colina Bella, jedného z najlepších hráčov v histórii „Citizens“. Zápas síce nedohral, no podľa Guardiolu nejde o nič vážne. „Dôvodom boli menšie zdravotné problémy. Necítil sa úplne komfortne a samozrejme, vyhrávali sme v tom momente už o tri góly. Ešte neviem, čo presne ho trápi, no čaká nás ešte veľa zápasov a budeme ho potrebovať,“ vyjadril sa Španiel podľa agentúry DPA.

Zranenie Haalanda, ktorého nahradil Omar Marmoush, nijak nenarušilo pohodlné víťazstvo domácich. Okrem 25-ročného Nóra sa presadili aj Antoine Semenyo a Nico O'Reilly. Krídelník Semenyo vsietil v drese nového zamestnávateľa svoj piaty gól v ôsmom zápase a pridal aj asistenciu. Druhý ManCity stráca na Arsenal už len tri body, avšak „kanonieri“ majú k dobru štvrtkový zápas na pôde Brentfordu. Fulham nedokázal zvrátiť nepriaznivú sériu a prehral v rámci všetkých súťaží už svoj 20. duel za sebou proti stredajšiemu súperovi.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko