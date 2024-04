Haaland nenastúpi v štvrtkovom zápase Premier League s Brightonom

Manchester 24. apríla (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland nenastúpi za Manchester City vo štvrtkovom zápase 29. kola Premier League na ihrisku Brightonu. Podľa slov trénera Pepa Guardiolu však nejde o vážne zranenie. Haaland vynechal pre problémy so svalom víkendové stretnutie semifinále Pohára FA proti Chelsea vo Wembley, v ktorom Citzens triumfovali 1:0.



"Erling nebude pripravený nastúpiť v tomto stretnutí. Viem však, že to nie je nič vážne," citovala Guardiolu agentúra DPA. Kormidelník City prezradil, že Haaland by sa mal vrátiť do zostavy v nedeľu proti Nottinghamu Forest. Obhajcovia titulu sú na treťom mieste a majú štvorbodové manko na Arsenal, no dve stretnutia k dobru.