Haaland predĺžil s Manchestrom City kontrakt do roku 2034

Manchester 17. januára (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland podpísal s Manchestrom City nový deväťapolročný kontrakt. Na Etihad Stadium by 24-ročný útočník v prípade dodržania celej zmluvy zotrval do leta 2034.



Pôvodný Haalandov kontrakt mal skončiť v júni 2027, vylepšená zmluva neobsahuje žiadne klauzuly o uvoľnení. Podľa informácií portálu The Athletic by malo ísť o jeden z najlukratívnejších športových kontraktov.



O služby Haalanda sa v nedávnej minulosti zaujímal Real Madrid. Reprezentant Nórska prestúpil do Manchestru City v roku 2022, v 126 zápasoch zaznamenal 111 gólov. Od príchodu sa mu podarilo dvakrát vyhrať s tímom Premier League, v jednom prípade zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov, FA Cup i Európsky superpohár.