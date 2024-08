Haaland s hetrikom do siete Ipswichu, vyrovnal sa Rooneymu

Manchester City - Ipswich Town 4:1 (3:1)



Góly: 12., 16. a 88. Haaland (prvý z 11 m), 14. De Bruyne - 7. Szmodics

Crystal Palace - West Ham United 0:2 (0:0)



Góly: 67. Souček, 72. Bowen

FC Fulham - Leicester City 2:1 (1:1)



Góly: 18. Smith Rowe, 70. Iwobi - 38. Faes

FC Southampton - Nottingham Forest 0:1 (0:0)



Góly: 70. Gibbs-White

Tottenham Hotspur - FC Everton 4:0 (2:0)



Góly: 25. a 77. Son Heung-min, 14. Bissouma, 71. Romero

Brighton & Hove Albion - Manchester United 2:1 (1:0)



Góly: 32. Welbeck, 90.+5 Pedro - 60. Diallo

Aston Villa - FC Arsenal 0:2 (0:0)



Gól: 67. Trossard, 77. Partey

Londýn 24. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City potvrdili úlohu favorita a v sobotňajšom stretnutí 2. kola anglickej Premier League zdolali Ipswich Town 4:1. Hetrikom sa blysol najlepší strelec uplynulých dvoch ročníkov Erling Haaland.Nováčika súťaže poslal do vedenia v siedmej minúte Sammie Szmodics, no obhajca titulu kontroval troma presnými zásahmi v priebehu štyroch minút. Citizens sa mohli oprieť o nórskeho kanoniera už v úvodnej dvadsaťminútovke. Haalandov prvý gól padol v 12. minúte z pokutového kopu. Krátko po ňom sa presadil kapitán Kevin De Bruyne, ktorý mal podiel aj na dvojgólovom vedení City, keď asistoval pri Haalandovom druhom zápise. Dvadsaťštyriročný Nór v 88. minúte ešte skompletizoval svoj siedmy hetrik v Premier League. V historickej tabuľke sa dotiahol na siedmeho Waynea Rooneyho. Naposledy sa Haaland troma gólmi zaskvel v závere minulého ročníka, keď 4. mája "" Wolverhampton Wanderers (5:1). Na lídra v tejto štatistike Sergia Agüera stráca Haaland päť hetrikov.Katastrofálny úvod sezóny prežívajú hráči Evertonu, ktorí po prehre s Brighton & Hove Albion (0:3) nestačili ani na Tottenham. "" nasmerovali za trojbodovým ziskom už v prvej polhodine gólmi Yves Bissouma a kapitán Son Heung-min. Prvý menovaný sa vrátil do zostavy po jednozápasovom dištanci, ktorý dostal od vedenia klubu po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom vdychuje oxid dusný, inak známy ako rajský plyn. Ten je považovaný za rekreačnú drogu a vo Veľkej Británii je od roku 2023 jeho užívanie považované za trestný čin. Pre Bissoumu to bol zároveň premiérový presný zásah za Spurs v Premier League. "nedokázali reagovať po zmene strán a domáci ešte víťazstvo poistili gólmi Christiana Romera a na konečných 4:0 spečatil v 77. minúte Son Heung-min. Everton je po dvoch kolách bez streleného gólu s hrozivým skóre 0:7 na chvoste tabuľky.Manchester United neuspel na pôde Brightonu, pričom plný bodový zisk pre domácich zariadil až v piatej minúty nadstaveného času druhého polčasu gólom na 2:1 brazílsky útočník Joao Pedro. Brighton nadviazal na triumf 3:0 proti Evertonu a po dvoch dueloch má na konte šesť bodov.