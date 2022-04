Haaland sa vraj chystá opustiť Dortmund

Dortmund 16. apríla (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland sa údajne po konci prebiehajúcej sezóny chystá opustiť bundesligovú Borussiu Dortmund. Hviezdny útočník prestúpi podľa informácií nemeckých médií do anglického Manchestru City.



Dvadsaťjedenročný hráč má s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže kontrakt až do roku 2024, v lete však môže odísť na základe výstupnej klauzuly vo výške 75 miliónov eur. O jeho služby mali dlhodobo záujem veľké európske kluby ako napríklad Real Madrid či Manchester United. O možnom odchode do City referoval denník Bild.



Haaland prišiel do Dortmundu v januári 2020 z rakúskeho Red Bullu Salzburg za 20 miliónov eur. Za BVB odohral 84 zápasov, v ktorých strelil 80 gólov. Vlani s tímom získal Nemecký pohár a stal sa najlepším strelcom Ligy majstrov.