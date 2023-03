Haaland sa zranil a Nóri s ním počítať nemôžu

Oslo 21. marca (TASR) - Nórsky futbalový útočník Erling Haaland sa zranil a nepredstaví sa v kvalifikačných zápasoch ME 2024. Pre problémy so slabinami nenastúpi proti Španielsku ani Gruzínsku.



Haaland ukázal kvalitnú formu, keď dal za Manchester City päť gólov Lipsku v Lige majstrov. V FA Cupe si proti Burnley pripísal uplynulý víkend hetrik, no po stretnutí sa už sťažoval na bolesť. "Dúfali sme, že pociťuje iba mierne nepohodlie, ktoré po víkende pominie. Testy však ukázali, že na kvalifikačné zápasy nebude pripravený," oznámil lekár nórskej reprezentácie Ola Sand podľa AFP.



Nórov čaká úvodný súboj A-skupiny v Malage proti domácim v sobotu. V utorok sa predstavia v gruzínskom Batumi.