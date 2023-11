Haaland si poranil členok, Guardiola verí, že bude v poriadku

Manchester 4. novembra (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland nedohral pre zranenie členka sobotňajší zápas 11. kola Premier League, v ktorom jeho Manchester City rozdrvil Bournemouth 6:1. Tréner úradujúceho majstra Pep Guardiola verí, že zdravotné problémy 23-ročného kanoniera nie sú vážne.



Haaland si v závere prvého polčasu vyvrtol členok a po zmene strán ho už Guardiola na ihrisko neposlal. V zostave ho nahradil Phil Foden, ktorý dal následne štvrtý gól City. "Nechceli sme riskovať, pretože sa necítil komfortne. Veríme, že to nie je nič vážne. Možno sa vráti v utorok, možno na budúcu nedeľu. Dúfam, že to nebude veľký problém," uviedol španielsky kouč po stretnutí.



"Citizens" čaká v utorok duel Ligy majstrov so švajčiarskym tímom Young Boys Bern, v nedeľu je na programe ligový šláger proti FC Chelsea. Informácie priniesla agentúra AFP.